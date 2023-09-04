Минобороны Румынии опровергло заявления о падении в стране российских дронов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Румынии опровергло слова украинских чиновников о падении на территории страны российский беспилотников. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в понедельник, 4 сентября, на своем сайте.

«Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии», - сказано в сообщении Минобороны Румынии.

Там подчеркнули, что российское оружие никогда не создавало прямых угроз территории Румынии. В ведомстве добавили, что ситуация с беспилотниками отслеживается в усиленном режиме.

Ранее министерство обороны Румынии, проанализировав обстановку в Одесской области Украины, заявило, что российские точечные удары по инфраструктуре порта Рени никогда не угрожали румынской безопасности. В ведомстве отмечали, что следят за обстановкой вокруг страны и укрепляют оборону у восточных границ.