Минобороны: истребители ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки в ДНР

Всего за время спецоперации ВСУ потеряли 467самолетов и 248 вертолетов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ сообщило, что истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 ВСУ в районе населенного пункта Брусовка в ДНР.

“Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.” — следует из свежей сводки Минобороны о ходе спецоперации.

Напомним, днем ранее российские летчики сбили украинский МиГ-29 в небе над Запорожской областью. Всего за время спецоперации ВСУ потеряли 467самолетов и 248 вертолетов.