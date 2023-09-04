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НовостиПолитика4 сентября 2023 10:45

Минобороны: истребители ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки в ДНР

Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 248 вертолетов
Сергей ЧИКОВ
Всего за время спецоперации ВСУ потеряли 467самолетов и 248 вертолетов.

Всего за время спецоперации ВСУ потеряли 467самолетов и 248 вертолетов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ сообщило, что истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 ВСУ в районе населенного пункта Брусовка в ДНР.

“Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.” — следует из свежей сводки Минобороны о ходе спецоперации.

Напомним, днем ранее российские летчики сбили украинский МиГ-29 в небе над Запорожской областью. Всего за время спецоперации ВСУ потеряли 467самолетов и 248 вертолетов.