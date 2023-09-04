Эпидемиолог Покровский: причин для беспокойства из-за нового штамма COVID-19 нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиолог Вадим Покровский рассказал о быстром распространении нового мутированного штамма коронавирусной инфекции.

Но серьезных оснований для беспокойства нет, потому что многие имеют иммунитет к COVID-19. Роспотребнадзор, если будет необходимость, оповестит людей и примет должные меры.

Он также назвал причину роста заболеваемости – увеличение статистики провоцирует новый штамм. Но при этом мутации перекликаются с прежними вариациями, так что знакомы врачам.

- У вируса отбираются те штаммы, которые немножко отличаются по своему генному составу. У них антигены другие, поэтому не все антитела, которые выработались предыдущим штаммом, на них воздействуют, - сообщил Покровский

Тем временем, ВОЗ предупредила о повышении заболеваемости коронавирусом во всем мире на 38% в период с 31 июля по 27 августа. Помимо сезонного фактора рост числа инфекций может быть связан с распространением нового варианта «Омикрона», пишет газета «Известия». В частности, опасения вызывает подтип BA.2.86, который уже назвали «Пиролой»,