ФСБ задержала экс-аспиранта МГУ Мифтахова при выходе из колонии по новому делу

Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) при выходе из колонии после отбывания срока за хулиганство.

“Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ” — приводит ТАСС комментарии адвоката Мифтахова Светланы Сидоркиной.

Адвокат добавила, что ее подзащитного обвиняют в публичных призывах к терроризму и оправдании подобных действий, а утром 5 сентября следствие будет настаивать на заключении Мифтахова под стражу на время предварительного следствия.

Отмечается, что во время допроса следователями ФСБ Мифтахов отказался от дачи показаний по делу, воспользовавшись статьей 51 конституции РФ. В данный момент Мифтахова обвиняют в одобрении теракта в здании УФСБ в октябре 2018 года.

Напомним, недавно Азата Мифтахова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Также в отношении его возбуждено уголовное дело о создании в Подмосковье ячейки террористического сообщества. Свой предыдущий срок Мифтахов отбывал за то, что вместе со своими соратниками разбил окно в офис “Единой России” и кинул туда дымовую шашку.