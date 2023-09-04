Минцифры: банки начнут выдачу льготной IТ-ипотеки по новым условиям с 9 сентября Фото: REUTERS

Российские банки получат возможность начать выдачу льготной ипотеки для IT-специалистов по новым условиям с 9 сентября этого года. Об этом сказано в заявлении, опубликовано пресс-службой Минцифры РФ.

«Постановление правительства, упрощающее условия льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, начнет действовать 9 сентября», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства, где напоминают, что данное постановление является правительственным.

Напомним, в минувшую пятницу, 1 сентября, в министерстве заявили, что для оформления льготной ипотеки больше не требуется подтверждение минимального уровня зарплат для IT-специалистов в возрасте до 35 лет. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Льготная ставка для IT-специалистов на данный момент составляет до 5% годовых. Максимальный размер такого вида кредитов для регионов-миллионников составляет 18 млн рублей, а для других городов - 9 млн рублей.