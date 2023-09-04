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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:05

В Уфе открыли движение по улице, на которой еще велись ремонтные работы

Дорожники работали все лето
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ремонтные работы продолжались здесь все лето

Ремонтные работы продолжались здесь все лето

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе открыли движение по улице Колгуевской в микрорайоне Зеленая роща. Ее закрывали на ремонт в конце мая, и ремонтные работы продолжались все лето. Об этом сообщило издание Mkset.

Протяженность Колгуевской – чуть меньше километра. На всем протяжении улицы после ее официального открытия продолжали стоять несколько грузовиков и другая спецтехника. Рабочие устанавливали на тротуары ограждения, укладывали асфальт и мыли дорогу.

Новым асфальтом покрыли не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки. Его уложили относительно недавно. При беглом осмотре явных дефектов на полотне не видно, как и ярко-выраженных выбоин или неровностей. Однако выводы делать пока рано: дорога еще не прошла испытания часом пик, когда по ней будут ездить сотни автомобилей.

Колгуевскую улицу перекрывали из-за строительства водовода, который должен обеспечить снабжением южную часть Уфы – Дему и Затон. Движение здесь было прекращено с 22 мая.