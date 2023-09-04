В Уфе открыли движение по улице, на которой еще велись ремонтные работы

Ремонтные работы продолжались здесь все лето Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе открыли движение по улице Колгуевской в микрорайоне Зеленая роща. Ее закрывали на ремонт в конце мая, и ремонтные работы продолжались все лето. Об этом сообщило издание Mkset.

Протяженность Колгуевской – чуть меньше километра. На всем протяжении улицы после ее официального открытия продолжали стоять несколько грузовиков и другая спецтехника. Рабочие устанавливали на тротуары ограждения, укладывали асфальт и мыли дорогу.

Новым асфальтом покрыли не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки. Его уложили относительно недавно. При беглом осмотре явных дефектов на полотне не видно, как и ярко-выраженных выбоин или неровностей. Однако выводы делать пока рано: дорога еще не прошла испытания часом пик, когда по ней будут ездить сотни автомобилей.

Колгуевскую улицу перекрывали из-за строительства водовода, который должен обеспечить снабжением южную часть Уфы – Дему и Затон. Движение здесь было прекращено с 22 мая.