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НовостиПолитика4 сентября 2023 11:10

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 4 сентября 2023 года

Звуки сирены во всех регионах страны прозвучали практически одновременно
Екатерина КОСОБОКОВА

На всей территории Украины 4 сентября 2023 года объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно информации ведомства, звуки сирены прозвучали практически в одно время во всех регионах Украины – в 13:32 по московскому времени.

В ночь на понедельник, 4 сентября, воздушная тревога прозвучала в Одесской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, а также Кировоградской и Винницкой областях Украины. В Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена с 06:10 по московскому времени.

В ночь на воскресенье, 3 сентября, сигналы тревоги звучали в Одесской области в 1:05 по московскому времени.