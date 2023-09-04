Три человека пострадали в ДТП в Хабаровске

В аварии пострадали 3 чловека Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Череда дорожно-транспортных происшествий продолжается в Хабаровском крае. Накануне в краевой столице под колеса машин на улице Подгаева угодили двое детей. В понедельник, 4 сентября, авария с пострадавшими произошла на улице Воронежской, сообщает Транссибинфо.

По информации информагентства, участниками ДТП стали два автомобиля - Honda Fit и Honda Insight. Первый двигался со стороны улицы Бондаря в сторону Николаевской и в районе 129 дома проехал регулируемый перекресток на желтый сигнал светофора. Из-за нарушения произошло столкновение с Honda Insight.

Пострадавшими в аварии оказались три человека – двое пассажиров Honda Fit и пассажир Honda Insight. В «Фите» травмы получили хабаровчане 2003 и 1981 годов рождения. В «Инсайте» - пассажир 1991 года рождения. Какие точно травмы получили пострадавшие – пока неизвестно. Водители прошли медицинское освидетельствование и оба оказались трезвыми.