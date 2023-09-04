Захарова прокомментировала идею Хейли о проверке уровня IQ руководителей США Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в своих социальных сетях инициативу кандидата в президенты США Никки Хейли, которая раньше была постпредом Америки при ООН. Хейли предложила проверять на интеллектуальные способности всех, кто претендует на высшие должности в государстве.

«Думаю, есть смысл первый тест провести на Никки Хейли. Особенно после её бредового заявления...Крайне своевременная инициатива, конечно», - заявила Захарова.

Напомним, бывший постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. Выдающегося дипломата провожали пышными похоронами, скорбели все высшие лица российской дипломатии.

Ранее KP.RU сообщил, как проходили похороны выдающегося народного дипломата Чуркина, и как на них присутствовал даже его бывший повар.