В Амурской области открыли крупнейший в регионе животноводческий комплекс

Губернатор Василий Орлов принял участие в открытии самой крупной фермы Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области начал работать крупнейший в регионе животноводческий комплекс. Ферма на 1570 коров расположена в Ивановском округе. В торжественном открытии комплекса принял участие губернатор Василий Орлов.

«Завершение строительства крупнейшей в Амурской области фермы - это серьезный шаг вперед в развитии сельского хозяйства региона. Стоимость животноводческого комплекса превышает два миллиарда рублей. Предприятие даст 80 рабочих мест», - сообщил Василий Орлов.

После выхода на проектную мощность животноводческий комплекс будет давать более 15 тысяч тонн молока в год. До конца 2023 года на ферму привезут еще 600 коров, а в будущем году приобретут остальных животных. Генеральный директор АО «Луч» Владимир Ус рассказал, что строительство комплекса стартовало в марте 2021 года.

«Прошло 2,5 года, и вот в чистом поле появился новый животноводческий комплекс. Мы полностью закончили первый этап строительства и уже начали вторую очередь, ее планируем завершить в следующем году. Купили и завезли на ферму 800 коров. Я считаю, на сегодняшний день это самый современный животноводческий комплекс на Дальнем Востоке», - отметил Владимир Ус.

Губернатор Василий Орлов напомнил, что сельхозпроизводители при строительстве и расширении производства могут рассчитывать на поддержку из бюджета.

«Перспективные сельхозпредприятия, которые работают на обеспечение продовольственной безопасности региона, мы поддерживаем всеми возможными способами. На сегодня из областного бюджета предприятие получило субсидию в размере почти 250 миллионов рублей. Еще ждем федеральный грант - 350 миллионов рублей», - рассказал глава региона.

По его словам, новые предприятия стимулируют развитие инфраструктуры в сельских населенных пунктах: строится жилье, школы и детские сады, открываются спортивные и культурные объекты.

«Помощь от Правительства России получают и муниципалитеты, где строятся крупные сельхозпредприятия. В частности, эффективно работает программа комплексного развития сельских территорий. В ее рамках в Ивановке уже строятся детский сад и стадион, готовится инфраструктура для нового микрорайона, в котором том числе будут жить и сотрудники мега-фермы», - подчеркнул Василий Орлов.