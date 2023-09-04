ВСУ получили дроны Saker Scout с искусственным интеллектом

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Украинские войска получили от Министерства обороны Украины беспилотники Saker Scout с искусственным интеллектом (ИИ) и дальностью полета до десяти километров. Об этом сообщило военное ведомство республики.

В Министерстве обороны Украины отметили, что система дронов при помощи оптики способна самостоятельно распознавать и фиксировать координаты техники, передавая информацию в командный пункт для принятия дальнейших решений.

Сообщается, что в комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько FPV-дронов, которые корректируются при помощи помощью флагманского БПЛА.

Напомним, ранее командующий объединенными силами Вооруженными силами Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил о невозможности сбивать беспилотники над Киевом, сообщив о неспособности построения точного маршрута, который, по его словам, очень сложно определить, особенно в ночное время.