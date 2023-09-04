Открылась регистрация участников конкурса «Это у нас семейное», инициированного Владимиром Путиным

Новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» расскажет о семьях, которые гордятся своей историей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Организаторы конкурса «Это у нас семейное» объявили о начале регистрации участников. Новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» расскажет о семьях, которые гордятся своей историей. Подать заявку на конкурс можно до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. Итоги конкурса будут подведены следующим летом. Победителям вручат сертификаты на улучшение жилищных условий. Кроме того, семьи-призеры отправятся в большое путешествие по России.

По условиям конкурса, принять участие в нем могут команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети, родители, а также бабушки и дедушки. Идею провести такой конкурс предложила семья Скатковых из Самары. В 2022 году в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин. О запуске проекта глава государства объявил в День знаний. Первого сентября 2023 года президент провел открытый урок «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж».

«На площадке «Россия – страна возможностей» много проектов, они все очень интересные, но нет одного, который, на мой взгляд, был бы самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова. Нет никаких семейных соревновательных проектов, - подчеркнул Владимир Путин. - Мы договорились о том, что 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми. И нам бы очень хотелось, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей. Чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности».

В первые часы после объявления начала регистрации на конкурс пришло около 100 заявок из 64 регионов России. Вместе с россиянами попытать счастья в конкурсе решили семьи из Белоруссии, Египта и Молдовы. Самыми младшими участниками конкурса стали 6-летние дети – и таких активных малышей уже около 30 человек. Самой старшей участнице конкурса – 101 год, это прабабушка из Белгородской области. Ну а самой многочисленной стала команда Плотниковых из Оренбургской области: в нее вошли 10 членов семьи, в том числе шестеро детей.

«Вместе с российскими семьями мы начинаем создавать новую интересную историю под названием «Это у нас семейное». Вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованными и любимым. Только при поддержке общественности мы решились на уникальный, не имеющий аналогов эксперимент – соединить поколения и укрепить семьи общими делами и интересами», - отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов, включая окружные полуфиналы. Большой финал пройдет летом 2024 года в Москве. В российскую столицу приедут 300 семей со всей страны.