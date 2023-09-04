Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 сентября 2023 11:39

Резников: один день боевых действий стоит Украине 100 миллионов долларов

Минобороны Украины рассказал о тратах перечисленных Западом денег
Дарья ЧИПУРНАЯ
Резников оценил один день боев для Украины в сто миллионов долларов

Резников оценил один день боев для Украины в сто миллионов долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один день боевых действий обходится Украине в 100 миллионов американских долларов. Об этом заявил подавший в отставку министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.

Резников сказал, что поставки Украине от западных партнеров начиная с 24 февраля 2022 года - это лишь три процента от всего, что попало в ВСУ, а один день ведения боевых действий обходится киевскому режиму в 100 миллионов долларов.

"А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", - сказал глава украинского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский решил убрать Резникова с занимаемого им поста и назначить на его место Рустема Умерова.