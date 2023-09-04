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НовостиПолитика4 сентября 2023 11:40

Эрдоган призвал Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров

Ранее Россия выслала Турции два самолета
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эрдоган призвал Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров

Эрдоган призвал Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров

Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября, призвал его выделить Турции дополнительные самолеты для борьбы с лесными пожарами в республике.

«Во время пожаров этим летом вы помогли нам двумя присланными вами самолетами. Если мы сможем увеличить их число, это будет гораздо полезнее. Потому что летом мы всегда находимся под этой угрозой», - заявил турецкий лидер.

Как писал сайт KP.RU, российский президент в ходе встречи с турецким коллегой напомнил ему о том, как Россию поддерживала Турцию в тяжелые времена, особенно после разрушительных землетрясений, которые потрясли республику в начале 2023 года.