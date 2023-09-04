Эрдоган призвал Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября, призвал его выделить Турции дополнительные самолеты для борьбы с лесными пожарами в республике.

«Во время пожаров этим летом вы помогли нам двумя присланными вами самолетами. Если мы сможем увеличить их число, это будет гораздо полезнее. Потому что летом мы всегда находимся под этой угрозой», - заявил турецкий лидер.

Как писал сайт KP.RU, российский президент в ходе встречи с турецким коллегой напомнил ему о том, как Россию поддерживала Турцию в тяжелые времена, особенно после разрушительных землетрясений, которые потрясли республику в начале 2023 года.