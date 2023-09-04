WSJ: 52% американцев не одобряют политику Джо Байдена по Украине и Китаю

WSJ: более 50% американцев не одобряют политику Байдена по Украине и Китаю Фото: REUTERS

Американская газета The Wall Street Journal провела опрос среди своих читателей, результаты которого показали, что более половины американцев не одобряют политику действующего президента Джо Байдена по вопросам конфликта на Украине и взаимоотношений с Китаем.

Согласно исследованию, 52 процента граждан США считают отношение Байдена к украинском конфликту не правильным, а в вопросе политики в отношении Китая действия Байдена не одобряют 57%.

Отмечается, что опрос проводился с 24 по 30 августа, а свое мнение высказали 1,5 тысячи зарегистрированных читателей WSJ. При подобной выборке погрешность составляет около 2,5%.

Также в ходе данного исследования 73% опрошенных заявили, что Байден слишком стар для повторного избрания на пост президента, однако в отношении его главного конкурента Дональда Трампа так высказались лишь 47% респондентов, несмотря на то, что Трамп всего на три года младше.

Напомним, недавно обозреватель издания The Washington Post Кэтлин Паркер отмечала, что в американской политике наметился слишком явный тренд на пожилых лидеров, балансирующих на грани бессознательного и упрямо отказывающихся дать дорогу более молодым руководителям.