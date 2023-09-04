В дипмиссии РФ заявили о давлении на Армению с целью вытеснения России с Кавказа

Российский дипломат прокомментировал слова Пашиняна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москву пытаются искусственным образом исключить из Южного Кавказа, используя Ереван для реализации такой цели. Таким образом российский дипломатический источник в беседе с ТАСС прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью газете La Repubblica.

Ранее в интервью итальянскому изданию глава армянского правительства заявил, что архитектура безопасности Армении «на 99,999% была связана с Россией», в том числе в вопросах приобретения вооружения.

Российский дипломат заявил, что Россия, будучи ближайшим соседом и другом Армении, не собирается уходить из Южного Кавказа.

«Это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», - заявил он, отметив, что Москва рассматривает отношения с Ереваном в сферах экономики и безопасности «как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство».

Напомним, в понедельник, 4 сентября, председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер опубликовал пост в социальной сети, обратившись к премьер-министру Армении и президенту США Джо Байдену. Как писал сайт KP.RU, в своем сообщении он призвал Ереван вступить в Североатлантический альянс.