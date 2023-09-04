Посол Мирошник: отставка не снимет с Резникова ответственности за преступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины не освобождает его от ответственности за военные преступления, которые он совершил. Такого мнения придерживается посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Отставка Резникова с должности министра обороны киевского режима не освободит его от ответственности за совершенные военные преступления», - цитирует посла РИА Новости.

По словам Мирошника, Резников несет ответственность как за срыв минских и стамбульских переговоров, так и за действия во главе министерства, которые привели к использованию Киевом запрещенных средств и методов в конфликте с РФ. Посол отметил, что речь идет также о неизбирательных нападениях на густонаселенные районы и объекты, нанесении ударов по сооружениям, содержащим опасные силы.

Все это, по его мнению, делалось вопреки международному праву. В связи с этим, деятельность Резникова, независимо от его следующей должности, должна подвергнуться расследованию, отметил Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении снять с должности министра обороны страны Алексея Резникова, заменив его на депутата Рады и главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Сайт KP.RU писал, что Резников после отставки может занять кресло посла Киева в Лондоне, которое освободилось после увольнения Вадима Пристайко.