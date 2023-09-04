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НовостиПолитика4 сентября 2023 12:32

Путин и Эрдоган продолжат встречу в узком формате за рабочим обедом

Ранее состоялась встреча двух лидеров с участием членов делегаций
Сергей ЧИКОВ
Путин и Эрдоган проведут встречу в узком формате за обедом

Путин и Эрдоган проведут встречу в узком формате за обедом

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе продолжил встречу с турецким коллегой в узком формате за рабочим обедом.

"По окончании переговоров в расширенном составе с участием членов делегаций беседа продолжилась тет-а-тет в формате рабочего завтрака", — сообщается на официальном сайте президента России.

Напомним, Эрдоган прилетел на переговоры с Владимиром Путиным 4 сентября. Первая личная встреча двух лидеров за последний год проходит в Сочи.