Песков: Путин и Эрдоган не планируют подписывать документы по итогам встречи

Никаких документов по итогам встречи президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписывать не планируется. Фото: REUTERS

Никаких документов по итогам встречи президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписывать не планируется. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после переговоров глав государств в широком составе.

Пресс-секретарь сказал, что первая часть длившихся 1,5 часа переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно. Однако на вопрос о том, будут ли по итогам встречи подписаны какие-либо документы, Песков ответил лаконичное “Нет”.

Напомним, 4 сентября в 13:15 по московскому времени в зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь” начались переговоры с участием Путина и Эрдогана. Первые 15 минут встречи транслировались онлайн, после чего стороны приступили к обсуждению насущных тем “за закрытыми дверями”.

По словам Пескова, на встрече происходит “полный обмен информацией”. Но на этом российско-турецкие переговоры не заканчивают. Путин и Эрдоган продолжат общение, но уже в более узком кругу за обедом.

Известно, что основными темами диалога лидеров двух государств являются зерновая сделка и украинский вопрос, где Эрдоган хочет выступать в роли посредника.