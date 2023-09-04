В Спасском районе Приморья отменили карантин после вспышки птичьего гриппа

В Приморье отменили карантин, введенный из-за птичьего гриппа Фото: Shutterstock

В конце августа в Спасском районе Приморья выявили птичий грипп. Очаг удалось ликвидировать в короткие сроки, поэтому карантин в муниципалитете сняли. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Олег Кожемяко.

По словам руководителя краевой государственной ветеринарной инспекции Станислава Крушинского, для снятия ограничений были выполнены все необходимые мероприятия, в том числе отстрел дикой птицы. Как сообщает «Восток-Медиа», домашнюю живность у местных жителей не изымали, она не попала в зону распространения заболевания.

Стоит отметить, что очаг птичьего гриппа специалисты выявили в болотистой местности Спасского района в конце лета. Благодаря быстрому реагированию инфекцию купировали.

Правительство Приморья напомнило, что местным жителям необходимо сообщать информацию в ветеринарную службу при обнаружении павшей птицы в домашних подворьях.

Контакт с инфицированными птицами может привести к заражению других животных и в редких случаях – людей. При заболевании у больного сильно повышается температура, возможны озноб, лихорадка, головные и мышечные боли, боли в горле, в области живота. При тяжелом течении – возникают судороги, светобоязнь или даже галлюцинации.