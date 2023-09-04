В Кузбассе открыли первый в России памятник узбекскому поэту Усману Насыру

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе 4 сентября открыли памятник Усману Насыру. Это первый в России монумент, установленный в честь узбекского поэта и драматурга, переводившего на родной язык произведения русских классиков. «Пушкин Востока» был осужден как «враг народа» и скончался в 1944 году в кузбасских лагерях. Двухметровый бронзовый монумент установили в Мариинске на территории мемориала жертвам Сиблага. В церемонии открытия приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов.

«Мы отдаем дань памяти и благодарности великому талантливому поэту Узбекистана. Своим творчеством Усман Насыр прославлял родную землю и ее людей, внес большой вклад в популяризацию русской культуры в Узбекистане. Открытие первого памятника Усману Насыру в Кузбассе - важное историческое событие», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона сообщил, что на здании театра оперы и балета, который сейчас строится, после открытия появится памятная доска, посвященная Усману Насыру.