Правительство ФРГ продало предназначавшиеся для «Северного потока – 2» трубы Фото: REUTERS

Власти ФРГ продали трубы, которые предназначались для строительства «Северного потока – 2», компании, причастной к возведению газопровода возле острова Рюген и Лубмина на побережье Балтийского моря. Об этом сообщили в министерстве экономики Германии.

«Трубы проданы», - заявила представитель ведомства журналистам.

Таким образом она ответила на вопрос, планируют ли власти страны передать трубы компаниям для строительства газопровода между Лубмином и островом Рюген. Кому именно была осуществлена продажа, не уточняется.

Сайт KP.RU писал, что у компании Nord Stream 2 AG после возведения «Северного потока – 2» осталось более 3 тысяч труб. Тогда сообщалось, что правительство Германии намерено использовать их для создания 40-километрой линии от терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) на острове Рюген до материка.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва оставляет за собой право самостоятельного расследования взрывов на «Северных потоках». По его словам, РФ будет поднимать в Совбезе ООН вопрос о диверсиях на газопроводах до тех пор, пока виновные не будут остановлены и не понесут ответственность.