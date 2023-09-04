“Размером с виноград”: Новосибирск накрыл сильнейший град

Сильнейший град выпал в Новосибирске 4 сентября Фото: "КП-Новосибирск"

4 сентября на Новосибирск обрушилась сильнейшая гроза с градом, повредившим множество автомобилей. По сообщениям жителей, погода разбушевалась примерно в 19 часов по местному времени, некоторые улицы города выглядели так, словно выпал снег.

“Он размером с виноград, думал, стекла мне разобьет”, — приводит “КП-Новосибирск” комментарий одного из жителей города.

Автолюбители принялись спасать свои машины от града одеялами и коврами, однако далеко не всем это помогло: множество автомобилей были помяты, на некоторых градом выбило стекла. Жители отмечают, что град в основном был неправильной формы и достигал размеров небольшого куриного яйца.

Удар стихии пришелся на час пик, когда люди возвращаются с работы, из-за чего многие автолюбители были вынуждены останавливаться, а пешеходы искать пути обхода огромных луж.

“Град прошелся практически по всему городу, улицы которого теперь выглядят так, будто бы выпал снег”, — отмечает “КП-Новосибирск”.