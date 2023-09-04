Губернатор Богомаз: женщина пострадала при обстреле ВСУ села в Брянской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Брянской области Александ Богомаз заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала жительница села Зерново в Суземском районе.

“ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь”, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Богомаз добавил, что в результате обстрела нарушено энергоснабжение поселка и поврежден один жилой дом. В данный момент на месте работают оперативники и экстренные службы.

Напомним, 4 сентября украинские войска обстреляли село Подывотье в Севском районе. В результате удара ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура и электросети, люди не пострадали.