Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока 5 сентября Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин намерен обсудить развитие городов Дальнего Востока во вторник, 5 сентября, на совещании в режиме видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По официальным данным, глава государства в режиме видео-конференц-связи проведет совещание по реализации программы развития городов Дальнего Востока. Среди них - Анадырь, Магадан, Якутск), отмечается в сообщении.

Кроме того, российский президент в своей приветственной речи по случаю открытия VIII Восточного экономического форума сообщил о намерении России строить взаимовыгодные отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Напомним, 4 сентября российский лидер Владимир Путин в зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь” провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сначала встреча транслировалась онлайн, после чего стороны приступили к обсуждению насущных тем “за закрытыми дверями”.