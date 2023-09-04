Путин заявил, что Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком газа

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Российская Федерация всегда будет надежным и ответственным поставщиком газа, а отношения Москвы и Анкары успешно развиваются по всем направлениям.

"Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере," - отметил Путин.

Президент добавил, что Российская Федерация была вынуждена выйти из черноморской инициативы, однако готова "реанимировать" зерновую сделку при выполнении ряда условий со стороны Запада.