Путин: гуманитарные цели зерновой сделки оказались обманом Запада Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что заявленные странами Запада гуманитарные цели, якобы преследуемые Черноморской инициативой (она же - зерновая сделка), оказались ложью. Пока Россия обеспечивала безопасность транспортных коридоров в Чёрном море - другая сторона использовала их для нанесения террористических атак.

«Западные партнеры опять нас "надули". Коридоры для продовольствия не должны были использоваться в военных целях, но они используются другой стороной», - заявил Путин во время пресс-конференции после переговоров с Эрдоганом.

Также президент России указал на то, что все договорённости, касающиеся зерновой сделки, были «выброшены на свалку» непосредственно киевскими властями и лично ВЛадимиром Зеленским.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин рассказал о том, как прошли переговоры с президентом Турции.