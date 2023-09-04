Путин: РФ через 2-3 недели начнет поставку бесплатного зерна в страны Африки

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 сентября, сообщил, что России через две-три недели начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы близки к завершению договоренности с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно и даже осуществить поставку, логистику бесплатную, доставить этот груз», - заявил российский лидер.

Ожидается, что поставка начнется в ближайшие две-три недели, добавил президент РФ.

Ранее Путин анонсировал серию безвозмездных поставок зерна в несколько стран Африки, которые начнутся в ближайшие месяцы. Как указывал президент, шесть африканских стран получат по 25-50 тысяч тонн зерна каждая. Таким образом, максимально возможные поставки бесплатного продовольствия составят 150-300 тысяч тонн. Передача зерна будет иметь статус гуманитарной миссии.