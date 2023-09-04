Путин: Киев отправил на свалку усилия Турции для решения украинского конфликта

Украина отправила на свалку договорённости, достигнутые при посредничестве Турции, заявил Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 4 сентября, сообщил, что при посредничестве Турции ранее была достигнута договоренность по решению конфликта на Украине. Однако Киев отправил эти усилия на свалку, подчеркнул российский лидер.

«Что касается усилий президента Эрдогана по кризису вокруг Украины, он всегда уделял этому большое внимание. Мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, но затем Украина отправила ее на свалку», - заявил российский лидер.

Путин также напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от посреднических услуг в вопрос урегулирования конфликта на Украине. Президент России поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за проявленные усилия на данном направлении.

Сайт KP.RU писал, что Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября, в Сочи сообщит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию украинского конфликта.

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