Песков: решение по формату участия Владимира Путина в саммите G20 еще не принято

Песков: решение по формату участия Путина в G20 пока не принято Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по формату участия Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на данный момент не принято.

Песков добавил, что на саммите обязательно будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров, а формат участия президента в данный момент обсуждается.

Напомним, саммит “Большой двадцатки” запланирован на 9-10 сентября и должен пройти в Индии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.