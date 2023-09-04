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НовостиПолитика4 сентября 2023 14:08

Песков: решение по формату участия Владимира Путина в саммите G20 еще не принято

Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД России Сергей Лавров
Сергей ЧИКОВ
Песков: решение по формату участия Путина в G20 пока не принято

Песков: решение по формату участия Путина в G20 пока не принято

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по формату участия Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на данный момент не принято.

Песков добавил, что на саммите обязательно будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров, а формат участия президента в данный момент обсуждается.

Напомним, саммит “Большой двадцатки” запланирован на 9-10 сентября и должен пройти в Индии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.