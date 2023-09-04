В Госдуме предложили давать многодетным ежемесячно дополнительные выходные Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме предложили давать многодетным ежемесячно дополнительные выходные

В Госдуме предложили давать многодетным родителям ежемесячные дополнительные выходные. На имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова обратилась депутат Яна Лантратова.

Она отмечает, что при такой форме поддержки у многодетных родителей появится больше времени для воспитания детей, а также обустройства быта большой семьи.

Надо отметить, что в настоящее время, если в семье есть ребенок-инвалид, то одному из родителей, согласно трудовому законодательству, предусмотрено право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца.

Без сомнения, свободное время очень значимо для контакта с ребенком. Но не только родители особых детей нуждаются в дополнительном времени, многодетным семьям тоже будет не лишним подобная льгота.

Дополнительные оплачиваемые выходные дни можно будет провести с детьми и решить семейные вопросы.

Как сообщает Rt, Латратова предлагает предоставлять многодетным родителям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, до четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц.

Ранее, больше половины (54%) россиян выступили за дополнительную финансовую поддержку родителей-школьников. Они уверены, что собрать учеников к началу нового учебного года не каждому под силу, пишет "Газета.Ru".

Кстати, многодетные родители могут рассчитывать на отпуск в удобное для них время, пишет Life.