В Калининграде прошел предпремьерный показ картины «Отель» - режиссерского дебюта Александра Балуева от кинокомпании «Маруся продакшн»

Съемочная группа: Глеб Матвейчук, Марина Петренко, Александр Балуев, Александр Носовский

Фильм представили режиссер-постановщик и исполнитель главной мужской роли Александр Балуев, а также генеральный продюсер и актриса, сыгравшая главную женскую роль, Марина Петренко.

Большая часть фильма снималась на территории Калининградской области, где в рамках региональной программы субсидирования кинопроизводителей фильм «Отель» получил финансовую поддержку.

Марина Петренко и Глеб Матвейчук на съемках фильма «Отель»

Московская премьера картины состоится 5 сентября в кинотеатре «Художественный», а 6 сентября фильм появится в онлайн-кинотеатре Wink.

Александр Балуев и Марина Петренко на премьере фильма в Калининграде. Фото: Александр Мелехов

«Отель» - эмоциональная и интригующая история о любви и времени, которое никогда не вернуть. Наряду с Александром Балуевым и Мариной Петренко, в камерный актерский ансамбль вошел Глеб Матвейчук, который также написал оригинальную музыку к картине.

Закулисное фото главных героев со съемок фильма

О фильме:

Пара молодоженов отправляется в путешествие на машине, намереваясь провести медовый месяц в экзотических и диких местах. Однако уже по пути в отель они теряются на безлюдной трассе. Прокатавшись по совершенно пустой прибрежной дороге почти до темна, молодые люди, наконец, натыкаются на заброшенную гостиницу. Оказывается, что у этого здания, кажущегося на первый взгляд необитаемым, есть хозяин, который предлагает молодоженам совершенно бесплатно провести ночь в одном из его номеров. За ужином незнакомец нечаянно провоцирует ссору между супругами. Пытаясь снять напряжение, он включается в непростую игру, в результате которой каждый узнает о себе что-то новое и посмотрит на того, кто рядом, совсем другими глазами. Игра оголяет самые острые воспоминания, обнажает самые неудобные секреты, задает вопросы, на которые нечего ответить, и дает ответы на вопросы, которые страшно задавать.

Александр Балуев, режиссер фильма «Отель»

Премьера 6 октября на Wink

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