ВСУ обстреляли из РСЗО жилые дома и школу в Мироновском в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что 4 сентября украинские войска обстреляли населенный пункт Мироновский из реактивных систем залпового огня “Ураган”. Одна из ракет попала в здание школы.

"Прямое попадание в МБОУ "Школа № 10" по улице Комсомольской и МБОУ "Школа № 9" по улице Ленина; в административное здание по улице Ленина; ГП "Почта Донбасса" по улице Ленина", — перечисляют зафиксированные удары в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в результате обстрелов 4 сентября погибли мужчина 1978 года рождения и женщина 1965 года рождения. Различные ранения получили восемь мирных жителей, в том числе два ребенка. В представительстве добавили, что снаряды ВСУ попадали и по многоквартирным жилым домам в Мироновском и Макеевке. Сведения об обстрелах продолжают поступать.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский начал прессовать Коломойского, чтобы угодить Байдену (подробнее)