Роспотребнадзор помог Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции. Фото: Росконгресс

Специалисты Роспотребнадзора помогли коллегам из Конго в борьбе с распространением кишечной инфекции в республике. Об этом сообщил фонд «Росконгресс».

«По поручению президента России В. В. Путина и в связи с обращением президента республики Конго Д. Сассу-Нгессо на втором саммите «Россия-Африка» Роспотребнадзор оказал содействие конголезской стороне в борьбе с распространением кишечной инфекции», - говорится в заявлении.

Группа специалистов ведомства была оперативно направлена в Долизи, где работала в течение четырех недель, со 2 по 25 августа. В городе, который оказался эпицентром вспышки опасных кишечных заболеваний, Роспотребнадзором были организованы противоэпидемические мероприятия, проведены исследования по определению источников инфекции, организован контроль безопасности водоснабжения. Также прошло обучение местных специалистов.

Отмечается, что специалистам российского ведомства удалось наладить работу местных лабораторий на основе опыта РФ и лучших практик. Итогом работы стало снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Конго в 16 раз.

Роспотребнадзор при поддержке правительства РФ продолжит взаимодействие с Конго в рамках специальной программы в области изучения и профилактики инфекций, о которой ранее объявил президент России в ходе второго саммита «Россия-Африка».

Это не первая подобная миссия Роспотребнадзора за рубежом. Всего только за 2020-2022 годы ведомством было организовано более 20 различных миссий в страны ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья для содействия партнерам в борьбе с COVID-19 и другими инфекциями.

Кроме того, Роспотребнадзором в Гвинее, Вьетнаме, Венесуэле и Бурунди работают научные центры, где совместно с зарубежными партнерами ведется изучение инфекционных болезней, а также обучение местных специалистов российским методикам профилактики и диагностики инфекций.

Сайт KP.RU ранее писал о совместной миссии ученых из России и Южно-Африканской Республики по изучению штамма коронавируса «омикрон».