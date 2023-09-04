Олег Кувшинников: в школах области введен новый учебный курс «Герои Вологодчины»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников представил учащимся одной из городских школ новое учебное пособие «Герои Вологодчины», разработанное по его поручению вологодскими авторами.

«Мы уже получили положительные отзывы об этом курсе, одобрение экспертов», - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в новом учебнике собраны биографии и истории подвигов известных вологжан, чьи имена известны всей стране: композитор Валерий Гаврилин, писатель Александр Яшин, герой-подводник Сергей Преминин, Герой Советского Союза Игорь Каберов и другие.

«Книга рассказывает о том, как формировались личности тех людей, что составляют гордость и славу нашей земли. Без них наша страна не была бы такой сплоченной, сильной и великой, как сейчас. И я хочу, чтобы, вдохновившись трудами и подвигами вологжан, вы также стали настоящими патриотами», - сказал Кувшинников, представляя учебник ученикам 26-ой вологодской школы на уроке «Разговоры о важном».

Региональный курс «Герои Вологодчины» будет использоваться во внеурочной работе для учеников 5-8 классов всех школ области. По словам главы региона, позже будут изданы еще два учебника – для младшей и старшей возрастных групп.