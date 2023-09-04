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НовостиОбщество4 сентября 2023 14:52

Путин увеличил возраст отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний до 30 лет

Нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года
Екатерина КОСОБОКОВА
Возраст отсрочки от срочной службы в армии для IT-специалистов будет увеличен

Возраст отсрочки от срочной службы в армии для IT-специалистов будет увеличен

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возраст отсрочки от срочной службы в армии для IT-специалистов будет увеличен с 27 до 30 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года изменение, заменив в пункте 2 слова «27 лет» словами «30 лет», - сказано в тексте документа. Нововведение начнет действовать с 1 января 2024 года.

Постановление о том, что специалисты в области информационных технологий получают отсрочку от прохождения срочной службы, было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в марте 2022 года. В документе уточнялось, что такая мера коснется специалистов с высшим образованием, которые работают в IT-компаниях не менее года. Ранее мера касалась только тех, кому не исполнилось еще 27 лет.