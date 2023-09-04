Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2023 14:59

Подозреваемая в убийстве 10-месячного ребенка умерла в Ярославле

Правоохранители проводят проверку по факту смерти 35-летней женщины, утопившей свою 10-месячную дочь в реке
Юлия ВАСИЛЬЕВА
13 июля женщина утопила своего ребенка в реке Которосль.

13 июля женщина утопила своего ребенка в реке Которосль.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В СИЗО Ярославля умерла местная жительница, которая ранее утопила свою 10-месячную дочь в реке Которосль. Об этом сообщает КП-Ярославль со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным представителей правоохранительных органов, все произошло на прошлой неделе. Женщину доставили в больницу имени Соловьева, там она скончалась.

На данный момент, следственный органы проводят проверку по факту смерти 35-летней женщины.

Напомним, днем 13 июля женщина утопила своего ребенка в реке Которосль у Толбухинского моста. Она пришла к мосту вместе с младенцем и своим старшим 7-летним сыном. При этом сына она оставила на берегу, а с малышкой на руках пошла в воду.