Что случилось за день: главные события 4 сентября Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил о том, что вся наступательная инициатива ВСУ обернулась для Киева полным провалом. По мнению главы государства, называть атаки Украины «пробуксовкой», в этом случае, не корректно.

В Сочи завершились давно анонсированные и ожидаемые переговоры между президентами России и Турции. Лидеры двух стран общались в широком формате, а затем продолжили переговоры за обедом. Всё мероприятие заняло ровно три часа.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что инициатива импичмента президента Саломе Зурабишвили абсолютно правильна. По словам премьера, президент открыто и грубо нарушает законы собственной страны. Причиной же стало то, что президент Грузии, якобы, мешала выполнению требований Евросоюза по принятию в свои ряды Грузии.

Тем временем Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении точечных ударов по судостроительному заводу на Украине, где производились надводные беспилотники. Украинские неонацисты применяли их для атак на Крым, Крымский мост, и другие объекты и населённые пункты.

В Новосибирске же местные жители столкнулись с невиданным по своей силе градом. Большинство градинок были размером с крупный виноград, однако встречались и такие, что были не меньше куриного яйца. Град повредил множество автомобилей в городе, да ещё и разразился в час-пик, когда на улицах было больше всего людей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский начал прессовать Коломойского, чтобы угодить Байдену (подробнее)