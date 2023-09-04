Сбой в работе YouTube произошел 4 сентября 2023 года

Больше всего жалоб было зафиксировано из Москвы Фото: EAST NEWS

Пользователи из России и нескольких других стран отметили сбои в работе видеохостинга YouTube в понедельник, 4 сентября, 2023 года. Информация об этом содержится в данных сервиса Downradar.

Больше всего жалоб было зафиксировано из Москвы – 1523. Кроме того, о перебоях в работе видеоплатформы заявили жители Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и Казани.

Сбои отметили и те, кто находится за рубежом. Жалобы поступили из Киева, Минска и Алматы. В частности, пользователи отмечают, что не могут зайти в приложение и загрузить видео.

Пользователи YouTube замечали сбой в работе видеоплатформы 17 февраля 2013 года. Тогда большинство жаловалось на проблемы с потоковыми видео. 27% пользователей столкнулись со сложностями в мобильном приложении и еще 16% при входе через веб-сайт.