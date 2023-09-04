Наводчику танка «Алёша» Неустроеву подарили в Якутии табун лошадей и машину

Алексея Неустроева, Героя России и наводчика ставшего уже легендарным танка «Алёша», чествовали на малой родине, в Якутии. Земляки из Усть-Алданского улуса подарили Неустроеву табун лошадей, автомобиль и целый земельный участок, о чём рассказали в пресс-службе районной администрации.

«Сегодня, 4 сентября, в районном центре, селе Борогонцы состоялось чествование Героя России Алексея Неустроева. От имени жителей района Алексею Неустроеву вручены ключ от автомобиля «УАЗ», от имени глав районных поселений Усть-Алданского района подарили табун лошадей. Также один из земляков подарил герою земельный участок», - заявили в пресс-службе.

Табун лошадей представляет из себя десяток жеребят и одного взрослого коня. Пока Алексей всё ещё находится в зоне СВО - за лошадьми будут присматривать его братья. Глава села, вспоминая о жизни Неустроева на родине, назвал его скромным парнем, которого все там любят. Он отметил, что земляки с нетерпением ждут его возвращения.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин наградил звёздами Героев России весь экипаж танка, в одиночку остановившего целую колонну бронетехники ВСУ.

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