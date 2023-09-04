В Швеции начался процесс над россиянином, обвиняемым в незаконной разведке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Стокгольме начался судебный процесс в отношении россиянина Сергея Скворцова, обвиняемого в ведении незаконной разведдеятельности в пользу своей страны. Об этом сообщает издание The Local.

В прокуратуре Швеции утверждают, что компании, которыми владел Скворцов, использовала российская военная разведка для получения электронных устройств и современных технологий, которые нельзя ввозить в Россию из-за западных санкций. Также в ведомстве считают, что мужчина нанес серьёзный ущерб нацбезопасности Швеции и США.

Скворцова может грозить до четырех лет тюремного заключения. Ведение незаконной разведки предусматривает более мягкого наказания, чем шпионаж.

Напомним, 28 августа стало известно, что прокуратура Швеции обвинила 60-летнего мужчину в в грубой незаконной разведывательной деятельности против страны. Об этом стало известно из сообщения ведомства.