Умер Стив Харвелл, автор легендарного хита из мультфильма «Шрек»

Наследие Стива будет жить в музыке Фото: EAST NEWS

На 57-ом году жизни скончался бывший вокалист, фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл, который был автором легендарного саундтрека к мультфильму «Шрек» All Star. О смерти музыканта сообщил портал Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы Роберта Хейса.

«Наследие Стива будет жить в музыке. Со Стивом Smash Mouth продали более 10 миллионов альбомов по всему миру и возглавили чарты с двумя синглами № 1, пятью синглами Top 40, тремя синглами Hot 100, четырьмя альбомами Billboard 200 и номинацией на Грэмми, не говоря уже о сотнях показов в кино и на телевидении и, конечно, о музыкальных особенностях Шрека», - заявил менеджер.

Согласно данным Хейса, Харвелл ушёл из жизни «мирно и спокойно», в окружении родных и близких. Причиной же смерти менеджер назвал печёночную недостаточность, обострившуюся из-за медицинских осложнений.

Ранее сообщалось, что Харвеллу осталось жить около недели, так как он находится на последней стадии тяжёлого заболевания. Было известно, что музыканта выписали из больницы и отправили домой, чтобы родные могли с ним попрощаться.