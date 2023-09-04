Папа Римский объяснил, что назвал Россию великой за ее культуру

Папа Римский заявил, что назвал Россию великой за ее культурное наследие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск заявил, что его слова о величии России касались богатого культурного и исторического наследия страны. Об этом он заявил на пресс-конференции на борту самолета по дороге из Монголии, где побывал с апостольским визитом.

По его словам, он говорил в культурном смысле, поскольку российская культура богата и прекрасна.

"Мне пришло в голову то, чему меня учили в школе: Петр I, Екатерина II. И я хотел призвать перенять это наследие", - заявил понтифик.

Также он добавил, что российская литература, музыка свидетельствуют о зрелом гуманизме и в своем недавнем высказывании он говорил о наследии.

Ранее папа Римский во время выступления на Всероссийской встрече католической молодежи говорил, что Россия славится не только культурой, но и человечностью, указав на Петра I и Екатерину II. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова после этого заявила, что Москва продолжает взаимоуважительные и конструктивные переговоры с Ватиканом по вопросу урегулирования конфликта.