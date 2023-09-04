Александр Киреев рассказал о «фишке» и «прелести» проекта «Фабрика звезд» Фото: из личного архива

Александр Киреев, принимающий участие в третьем сезоне известного музыкального проекта «Фабрика звезд», прибыл покорять столицу из южного города Алушта в 19 лет, а первые годы работал в ресторане, де исполнял песни, как российских, так и иностранных артистов, после чего решил пойти на кастинг за компанию.

«Все, для тебя игра началась!» - рассказал тогда ему не прошедшая отбор подруга.

В интервью «Пятому каналу» певец, музыкант, а также бизнесмен Александр Киреев рассказал, что участие в телепроекте дало старт как артисту.

«Фишка и прелесть „Фабрики“ была в том, что там создавались песни, там создавались голоса», - отметил он.

Александр Киреев рассказал, что разочарования в профессии нет, отметив, что он в музыке «с раннего детства», и она до сих пор необходима ему «как воздух».

«Я перфекционист и очень увлекающийся человек. Мне было крайне тяжело передавать хоть какую-то часть работы по моему проекту кому-то, все было интересно делать самому, и многое получалось», - признался он, отметив, что было невозможно объять необъятное.