Глава МИД Украины Кулеба заявил, что путь к дипломатии с РФ лежит через поле боя Фото: REUTERS

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя. Об этом он сказал на встрече послов в Вене по видеосвязи.

По его словам, конфликт не может завершиться просто переговорами сторон. А заморозка конфликта даст России "передышку для подготовки новой атаки", считает он.

Чиновник также добавил, что Украине необходим "справедливый прочный мир", согласно "формуле" Владимира Зеленского.

Ранее Дмитрий Кулеба призвал критиков темпа наступления ВСУ "заткнуться", заявив, что таким образом "они плюют в лицо украинскому солдату". Таким образом он признал поражение ВСУ, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.