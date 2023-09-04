Глава партии «Патриоты» Филиппо обвинил Париж в безразличии к гражданам Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон, и всё его правительство, игнорируют собственных граждан, и безразличны к внутренним проблемам страны. Об этом заявил лидера французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, написал пост в соцсети X.

«С января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине 300 миллионов евро!», - возмущён Филиппо.

Указав на такие суммы, политик напомнил, что одна из крупнейших французских благотворительных организаций Restos du Cœur, раздающая продуктовые наборы бедным, испытывает дефицит средств, исчисляемый 35 млн евро, что лишь немногим больше 10% того, что каждый месяц уходит на Украину.

По словам Филиппо, с такой политикой Париж доведёт Францию до голодной смерти, если не остановится, и не начнёт обращать внимание на внутренние проблемы.

Ранее KP.RU сообщил, что Макрон заявил о невмешательстве Франции в украинский конфликт, но подтвердил огромные вливания денежных средств в поддержку ВСУ.