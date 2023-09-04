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НовостиПолитика4 сентября 2023 17:20

Tiempo: бившегося за ВСУ колумбийского наемника Эрреру убили на Украине

Наемник из Колумбии отправился на Украину в конце декабря 2022 года
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Tiempo: бившегося за ВСУ колумбийского наемника Эрреру убили на Украине

Tiempo: бившегося за ВСУ колумбийского наемника Эрреру убили на Украине

Фото: Александр КОЦ

Колумбийский наемник, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был убит. Об этом сообщает газета Колумбии Tiempo.

По данным издания, в декабре 2022 года Эррера отправился на Украину, хотя семья его отговаривала. В своих соцсетях он писал, что колумбийские наемники должны быть психологически готовы к происходящему.

В начале сентября этого года семье позвонили и сообщили о смерти военнослужащего, говорится в сообщении газеты.

Ранее отец пропавшего на Украине британского наемника Дэниела Берка, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ, обратился в Скотленд-Ярд с призывом помочь в расследовании исчезновения сына. Одна из версий исчезновения - существовавшие разногласия с коллегами-добровольцами из-за доступа к финансированию и оборудованию.