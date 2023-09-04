Нарколог рассказал, как БАДы влияют на похмелье

Эксперты уверены: БАДы не помогут при похмелье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Излишнее употребление алкоголя приводит к похмелью, при этом спастись от синдрома народными способами или с помощью биологически активных добавок не получится. Об этом рассказал «Газете.ru» психиатр-нарколог Василий Шуров.

- Похмелье — это отравление организма, оно является признаком алкогольной зависимости, так как человек теряет контроль над количеством выпитого. Если человек много выпил или употреблял суррогатный алкоголь то БАДы его не спасут, - считает Шуров.

Врач уточнил, что печень в час перерабатывает 10 мл этанола и, при больших количествах спиртного в организме просто не хватает компонентов для переработки токсина.

Ранее телеканал «360» сообщил, что спрос на биологически активные добавки от похмелья вырос на фоне того, что люди стали больше употреблять алкоголь. Также увеличение роста продаж БАДов объясняется тем, что медикаментозные препараты для лечения синдрома отмены алкоголя в аптеках приобрести довольно сложно.

По данным RT, с сентября в России начнется внедрение обязательной маркировки пяти новых товарных категорий, в том числе, биологически активных добавок.