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НовостиПолитика4 сентября 2023 17:35

Путин поставил задачу не допускать скачков цен в топливно-энергетической сфере

Путин заявил, что необходимо всегда уделять внимание недопущению ценовых скачков в энергетике
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин поставил задачу не допускать скачков цен в топливно-энергетической сфере

Путин поставил задачу не допускать скачков цен в топливно-энергетической сфере

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поставил задачу не допускать серьезных скачков цен в топливно-энергетической сфере страны. Об этом стало известно вечером в понедельник, 4 сентября.

По словам главы государства, необходимо всегда уделять внимание и недопускать ценовых скачков в топливно-энергетической сфере России.

Также российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком газа.