Нацпроект по формированию экономики данных разработают по поручению Путина Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Правительству разработать национальный проект, посвящённый формированию экономики данных до 2030 года. Кабмину дали время до 1 июля 2024 года, чтобы утвердить новый нацпроект по поручению главы государства. Соответствующая информация опубликована в пресс-службе Кремля.

Суть нацпроекта заключается в сборе данных, с применением высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных, с использованием отечественного оборудования, технологий и программного обеспечения. Также в него включено обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.

Помимо прочего, новый нацпроект запустит процесс создания в России хранилищ кода, разработку алгоритмов анализа и обработки информации, улучшение российских стандартов работы в этой сфере.

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